Château de Dampierre

Amoureux des animaux ? Avec le « Sentier de la faune sauvage », offrez-vous une promenade éducative au cœur des bois. Ce parcours didactique vous mène à trois observatoires où vous pourrez observer discrètement la vie des animaux sauvages tels que les renards et les chevreuils. Laissez-vous tenter par le « Chemin des libellules », un parcours bucolique à travers les zones humides du domaine. Équipé de QR codes, ce sentier vous permet de découvrir, à votre rythme, la biodiversité locale et l'histoire du domaine. L’occasion d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes et de mammifères, dont certaines rares, dans un environnement protégé et parfaitement préservé. Enfin visitez la « P’tite ferme d’Albert » pour découvrir des animaux domestiques accueillis par le domaine. Baudets du Poitou, lapins béliers, moutons alpins, faisans dorés et poules de race comblerons les enfants. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de nature ou simplement en quête d'une escapade relaxante, le domaine de Dampierre vous promet une journée mémorable. N'attendez plus pour venir découvrir ce trésor caché de l'Île-de-France !