Vaste plaine agricole d’environ 600 000 hectares, la Beauce est encore appelée aujourd’hui le « grenier de la France ». Et pour cause ! Le territoire s’étend sur 5 départements (l’Essonne, les Yvelines, l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher et le Loiret) et est principalement dédié à la culture céréalière. Saviez-vous d’ailleurs qu’il existe deux types de blés ? Le blé « tendre », majoritairement cultivé en Beauce, est utilisé pour la meunerie et l’alimentation du bétail. Le blé « dur » se retrouve lui dans vos assiettes, sous forme de pâtes ou de semoule. Les champs beaucerons qui s’étendent à perte de vue produisent aussi de l’orge, du maïs ou encore du seigle. Aux beaux jours, une palette géante de couleurs prend forme. Aux blés dorés, se mêlent des surfaces infinies de colza, de lin bleu ou de coquelicots… Des horizons linéaires, immenses et colorés, qui vous invitent au calme et à la contemplation.