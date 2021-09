Le Puy du Fou

En 1977, Philippe de Villiers n’est pas encore secrétaire d’Etat à la Culture de Jacques Chirac. Ni même député de Vendée. Et encore moins président du conseil général de ce département. Mais le vicomte Le Jolis de Villiers de Saintignon tient à donner sa version de l’histoire de la Vendée. Il écrit un spectacle, La Cinéscénie, devenu 40 ans plus tard une gigantesque attraction populaire. Cette saga vendéenne, splendide spectacle nocturne, est jouée au pied des ruines du château du Puy du Fou. Et retrace les aventures de la famille Maupillier, du Moyen Age au XXe siècle. Un mythe est né. Le spectacle fait déjà dans le grandiose et la démesure : 3 500 bénévoles, les « Puyfolais », 2 400 acteurs, 2 000 projecteurs, 28 000 costumes, 142 jets d’eau… La scène, à l’époque, s’étend sur 23ha. La tribune panoramique accueille 14 000 spectateurs. Mais on ne parle pas encore de folie des grandeurs.