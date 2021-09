Etang de Thau

Vaste site naturel, l'étang de Thau se prête aux randonnées, aux promenades à vélo et aux activités nautiques. A Sète, Marseillan et Mèze, adonnez-vous aux plaisirs des sports aquatiques. On peut y pratiquer la voile, le kayak, le kitesurf, et la plongée pour explorer la richesse écologique du bassin. Pour se promener, prenez de la hauteur en randonnant sur le mont Saint-Clair et dans la forêt domaniale des Pierres Blanches à Sète. Par beau temps, on peut y apercevoir les Cévennes et les Pyrénées. La réserve naturelle du Bagnas, la via Domitia à Pinet et la promenade Georges Brassens à Balaruc-les-Bains proposent aussi de beaux itinéraires de balades. Pour les adeptes du vélo, une voie verte, installée sur le Lido, relie les plages de Sète à Marseillan. L'idéal pour tester le meilleur endroit où se baigner, sur cette bande de sable de 12km, dans un écrin naturel. Et, pour une détente parfaite, la station thermale de Balaruc-les-Bains et ses soins naturels se trouve juste à côté de Sète, accessible aussi grâce à une navette fluviale.