Dans le Haut-Beaujolais, entre Lyon et Roanne, le lac des Sapins offre plus qu’une simple baignade. C’est également un lieu de détente, de découverte et de plaisir. Un domaine de 116ha tout entier dédié au bien-être, aux activités nautiques et à bien d’autres sports de plein air. Ce lac artificiel créé dans les années 1970 est une belle étendue d’eau de 40ha, à savoir la plus grande baignade biologique d’Europe. Le lac des Sapins possède en effet un système de filtration assuré par un bassin de plantes filtrantes. L’eau est donc pure, exempte de produits chimiques. Profitez de ses vastes bassins spécialement aménagés pour la baignade, de ses rives accueillantes et de sa plage en herbe. Des aires de jeu et de pique-nique ont été disséminées un peu partout, histoire de rendre votre séjour encore plus agréable. D’autant que le décor n’a rien d’artificiel : le Beaujolais vert se révèle, ici, à 440m d’altitude, particulièrement harmonieux.