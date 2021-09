L'Auvergne s’est récemment retrouvée, en partie classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et quelle partie puisqu’il s’agit de cette chaîne de volcans située à l’ouest de Clermont-Ferrand, rythmant le paysage sur quelque 45km de long. C’est la chaîne des Puys, ou monts Dôme, un sanctuaire géologique où la nature verdoyante de l’Auvergne règne en maître. La nature qui vous entoure est épaisse et solide, à l’image de ses forêts de chênes et de douglas que vous trouvez en vous rendant vers votre première étape : le Puy-de-Dôme. C’est le sommet le plus haut de la chaîne qui, du haut de ses 1465m, contemple la vallée et vous dévoile des paysages auvergnats majestueux. Que vous gravissiez les pentes à pied, en vélo ou à bord du petit train touristique, vous ne résistez pas à la vision de l’immense faille de la Limagne, et encore moins à celle de ces géants volcaniques endormis.