Que vous vous trouviez du côté de Savines-le-Lac ou d'Embrun, le lac de Serre-Ponçon ne manque pas d'activités, quelle que soit la saison de votre venue. En hiver, vous trouverez sans mal le chemin des trois stations de ski installées sur les hauteurs du lac. Entre Les Orres, Crévoux ou Réallon, c'est à vous de choisir où vous chaussez vos skis et planches de snowboard, la grandeur des Ecrins comme décor.



A l'arrivée des beaux jours, vous vous jetez corps et âmes dans cette eau d'un bleu pur et profitez des nombreux loisirs aquatiques. L'heure n'est pas encore à la bronzette ; d'autant que de nombreux loisirs sont à portée de main du côté des plages du lac de Serre-Ponçon : wakeboard, planche à voile, toboggan aquatique, canoë.



Découvrez les sites les plus reculés et les plus vierges du lac en optant pour une mini-croisière des plus glamours à partir de la baie Saint-Michel. Tout en profitant de l’immensité du lac et de son silence magistral, vous vous retrouvez dans une crique sauvage, seul et encerclé par ces nuances de bleu infinies. De retour à la civilisation, il ne vous reste plus qu’à contempler le coucher de soleil sur la chapelle Saint-Michel.