La Verrerie de Biot

Dans la plus pure tradition artisanale, la transmission des métiers du verre est avant tout une affaire de gestes et de paroles. Partez, vous aussi, à la découverte du savoir-faire des maîtres-verriers, qui vous dévoilent toutes les étapes de la fabrication du verre, du cueillage par le gamin (apprenti-verrier) à la finition par le maître-verrier. Des démonstrations qui émerveilleront petits et grands au sein d’une halle des verriers chargée d’histoire et de passion depuis 1956.

Pour le public individuel, l’Ecomusée offre une possibilité de visite libre ainsi que des visites guidées à heures fixes. Pour les groupes, une visite accompagnée de 35 minutes est proposée par un conférencier sur réservation. Ces visites commentées retracent l’histoire du verre à partir d’un itinéraire à travers le temps et la matière partant du sable et s’achevant sur les productions en verre bullé et coloré.