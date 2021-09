Prenant à cœur sa mission de sensibilisation, Planète Crocodiles s’ouvre entièrement au public à travers des rencontres sauvages enrichissantes. Le temps d’un après-midi, faites la connaissance, intime, avec les mœurs et coutumes des différentes espèces du parc. Les soigneurs se chargent des présentations. Offrez-vous une rencontre au plus près du monde animal en participant aux nourrissages des espèces carnivores et herbivores. Les soigneurs ne sont généralement pas avares d’anecdotes sur ces hôtes à sang-froid. Joignez-vous à des rencontres plus privilégiées pour petits et grands, et vivez ces instants rares en petit comité. Une belle occasion de vous rapprocher du monde des Sauriens et, peut-être, d’éveiller de nouvelles passions. Si ce nourrissage sauvage n’a pas eu raison de votre appétit, le Wallaby Café sur place vous promet une prolongation de votre voyage. Ouvrez vos papilles à de nouveaux horizons avec un menu mélangeant habillement produits locaux et saveurs lointaines. Ici plus qu’ailleurs, tous les goûts sont dans la nature.