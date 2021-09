Destiné aux familles, le parc Saint-Paul consacre une place importante aux attractions pour les tout-petits. Les parents peuvent initier leurs enfants tout en douceur aux montagnes russes avec le manège La Pomme, et au grand huit avec l'Aérotrain ou la Souris Verte. Le Carrousel 1900 et ses chevaux de bois plongent petits et grands dans l'atmosphère d'antan. L'univers des animaux est aussi présent avec les P'tits Lapins, l'Ilotortues, et les Pédalos Cygnes. Les fans de mini chèvres peuvent les rencontrer et s'amuser de leurs jeux et pirouettes malicieuses. Des parcours thématiques et de nombreuses aires de jeux permettent de se dégourdir les jambes et de s'amuser dans la bonne humeur. Au menu des réjouissances, Jungle Aventures, Miroirs Magiques, parcours 3D, Château hanté, trampolines, Canon Ball et Mini-quads. Les enfants n'ont que l'embarras du choix. Et, au fil de cette journée, riche en émotions, vous pouvez vous restaurer et vous reposer, tout en assistant aux spectacles de bulles.