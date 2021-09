Mis en place en 1951, le « 1% artistique » impose qu'1% du coût de construction de chaque commande publique soit consacré à l'achat d'une œuvre artistique. Imaginé dans un premier temps pour embellir les écoles, le dispositif sera élargi, dans les années 80, aux autoroutes, entraînant la construction de 83 œuvres dont certaines sont aujourd’hui célèbres, comme le monumental Woinic, sanglier géant symbole des Ardennes.

Plus énigmatique que l’imposant mammifère, la Colonne brisée, écroulée sur l’aire des Suchères, près de l’autoroute A89, entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, est l’œuvre des artistes Anne et Patrick Poirier. Architectes, archéologues, sculpteurs paysagistes, les Poirier sont fascinés par les traces laissées par le temps et ont, dans cette optique, construit de "fausses ruines", notamment des colonnes, à Prato, en Italie, à Toronto, au Canada, ou dans le quartier du Ponant à Paris.

La Colonne brisée fut installée sur l'aire d'autoroute des Suchères en 1984. Elle est composée d’une douzaine d’anneaux faits de béton armé et recouverts de marbre. Quelques-uns sont empilés, formant comme une base de colonne tout de même haute de dix mètres, les autres semblent avoir chuté au sol. Si le sens interroge, une certitude existe : la Colonne brisée ne tombera pas plus bas.