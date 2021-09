Citadelle de Blaye

La vision la plus douce que vous appréciez pendant votre visite est certainement celle offerte par le couvent des Minimes. Qui plus est si vous vous trouvez du côté des vignes du vignoble de l’Echauguette qui bordent le site depuis 1974. Fondé en 1607, sous Henri IV, le couvent est incorporé par Vauban et Ferry à la citadelle et devient ainsi un acteur essentiel du quotidien des garnisons. Vous en avez la preuve en admirant les restes du décor peint dans les voûtes du cloître. Les vieilles pierres résonnaient jadis du clairon des troupes et c’est un clairon plus prestigieux qui retentit aujourd’hui le long des douves. C’est celui du Jumping de Blaye, cette compétition équestre qui se tient chaque année dans les douves de la citadelle. A cette occasion, des spectacles de sons et lumières ainsi que des feux d’artifice sont organisés en marge des concours de sauts et des démonstrations équestres. Ainsi, si les canons ont depuis longtemps été rangés, c’est un vacarme nouveau et splendide qui électrise votre échappée girondine.