Village de Montignac

Lascaux, la vraie, c’est 250m d’émerveillement. Des galeries dont les parois sont recouvertes de peintures et de gravures rupestres extraordinaires. Elles ont passé 17 000 ans à l’abri de la lumière. Mais l’original est fermé au public. Ce que vous visitez est en effet un fac-similé magnifique. Lascaux IV est aujourd’hui indissociable du Centre international de l’art pariétal. Au pied de la colline de Lascaux, vous entrez de plain-pied dans le XXIe siècle. La Préhistoire est plus réelle que jamais grâce à des dispositifs scénographiques et numériques de pointe. Chercheurs, archéologues et artistes vous offrent une expérience unique dans une grotte plus vraie que nature. Lascaux IV, c’est plus de 8 500m² d’espace de visite. Il y a évidemment la réplique complète et inédite de la grotte. Mais aussi, tout autour, dans les salles d’exposition, on vous raconte l’aventure de Lascaux, de sa découverte. Et on vous dit tout sur l’art pariétal, son influence sur la création contemporaine, sa beauté intemporelle.