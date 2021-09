Sur la commune de Chilleurs-aux-Bois, à l’orée de la forêt d’Orléans, le château de Chamerolles se dresse comme dans un conte, sa façade blanche dissimulant un immense domaine de 47ha. S’agit-il des appartements d’un prince ou du château fort d’un preux chevalier ? Un peu des deux, sans doute. Construit au XVIe siècle par Lancelot du Lac, il semble se refuser à choisir entre des caractéristiques typiquement médiévales et les grandes nouveautés apportées par le style Renaissance. C’est là toute sa personnalité et sa beauté. Ainsi, malgré ses lignes fines, la blancheur perlée de ses pierres et ses briques bicolores, le château de Chamerolles joue les forteresses massives grâce à un arsenal défensif parfaitement affiché : un châtelet carré et ses deux tourelles, aidé par quatre tours aux angles et des douves qu’alimentent les nombreux étangs qui parsèment les alentours. Vous êtes à cheval entre deux époques, deux pays : la France du Moyen Age et l’Italie post de Vinci.