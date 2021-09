Situés dans le Val de Loire, surnommés dès le XVe siècle le « Jardin de la France » et classés au patrimoine mondial de l'Unesco en 2000, les jardins du château de Villandry ravissent. Avec leurs compositions savantes et géométriques, ils forment des damiers colorés de fleurs, de buis et de légumes. Créés au XVIe siècle, ils ont été conçus comme le prolongement du château, construit lui aussi à cette période par Jean Breton. Lors de la visite, vous pouvez découvrir le jeu de couleurs du potager et les dessins végétaux des jardins d'ornement. Au XVIIIe siècle, le marquis de Castellane agrandit les jardins et les transforme en jardins à la française, avec la création d'une pièce d'eau ressemblant à un miroir de style Louis XV. Puis, au XIXe siècle, la famille Hainguerlot aménage les jardins en un grand parc romantique à l'anglaise. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, que le nouveau propriétaire, Joachim Carvallo, reconstitue les jardins tels qu'ils étaient à la Renaissance. Ils retrouvent ainsi leur majesté originelle et unique, que l'on peut admirer aujourd'hui.