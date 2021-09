Grottes de Saulges

En arrivant dans le canyon de Saulges, vous découvrez, presque par hasard, plusieurs grottes. Les nombreuses populations qui s’y sont succédé ont parfois effacé les traces laissées par les hommes préhistoriques. Plusieurs grottes portent néanmoins toujours les stigmates de la naissance de l’homme.



La grotte Margot, nom donné en référence à une vieille légende évoquant une fée, est très facile d’accès. Durant la balade, longue d’un peu plus de 300m, vous trouverez des peintures datant d’il y a 25 000 ans.

Comment ne pas s’émouvoir en voyant ces silhouettes sommaires représentant des rhinocéros, des chevaux, et même des oiseaux, thème rare dans la peinture préhistorique ? Plus bouleversant encore, les traces de mains montrent qu’à plusieurs dizaines de milliers d’années, les différences entre nous et nos lointains cousins ne sont pas si grandes…



Dans la grotte Rochefort, où des fouilles sont encore menées, des vestiges de rennes et de chevaux ont été retrouvés. L’entrée de la grotte se fait à travers une étroite galerie qui débouche sur la salle des troglodytes, où les stalagmites ont pris des formes étranges… Pour aller plus loin, il faut aller plus bas et descendre dans un gouffre profond de 10m. Là, un lac souterrain aux eaux transparentes finit de vous plonger dans le merveilleux…