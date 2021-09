Grottes de Lascaux - Grottes de Lascaux II

Mais la fermeture des grottes de Lascaux n’a pas été qu’une mauvaise nouvelle. S’il vous est impossible de visiter le site en lui-même, le musée qui se trouve à côté du trésor préhistorique vous promet une expérience muséographique absolument unique. C’est bien évidemment la réplique qui occupe tous les esprits tandis que vous pénétrez derrière l’immense baie vitrée qui vous accueille. Dans ce lieu semi-enterré à l’architecture contemporaine, vous semblez arpenter une grotte de 8000 m² d’un autre genre. Laissez-vous déboussoler par ces murs courbes, par cette entaille dans la roche traversant tout le musée et découvrez la salle de la réplique. Après 3 ans de travail par les ateliers des fac-similés du Périgord, le musée vous plonge dans une grotte plus vraie que nature. Et voilà que la magie opère alors que vous contemplez la salle des Taureaux et sa licorne, l’abside et ses mille gravures, la scène du Puits. Une richesse rare qui a cette particularité de dévoiler des techniques artistiques et notamment la perspective. Vous voilà dans la galerie du génie de l’ère Magdalénienne, il y a 17 000 ans.