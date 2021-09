Avoir la carte de la grotte des Demoiselles vous sera bien utile lors de votre visite. Le titre de cathédrale des abîmes n’est en effet pas usurpé : la grotte est gigantesque ! Suivez l’itinéraire fléché pour passer d’une merveille à l’autre. Une mise en lumière dynamique, faisant appel à une technologie de pointe, souligne et magnifie les volutes sculptées par l’eau dans la roche. Les crevasses, dont il est impossible de voir le fond, vous font tourner la tête ? Il est temps d’avancer, pour découvrir la salle cathédrale… et être pris d’un nouveau vertige ! Haute de 52m, cette cavité naturelle est la plus impressionnante de la grotte.

C’est ici que vous admirerez les plus belles stalagmites (qui montent) et stalactites (qui tombent). Leurs formes semblent avoir été conçues par un artiste, tels la Vierge à l'enfant, le grand orgue ou le mur aux mille colonnes. Après avoir profité de la fraîcheur de la grotte, quittez l'obscurité pour voir, au soleil, briller une autre beauté.