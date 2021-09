Château de Puivert

Alors que vous arrivez au dernier étage, vous êtes soudain saisi par la beauté du panorama que vous offre le dernier étage. Si les crénelages qui ornaient ses murs ont disparu depuis longtemps, l’aspect défensif demeure et vous le constatez en détaillant toute la vallée audoise de Puivert. L’heure de la promenade a sonné. Redescendez de votre perchoir et partez battre campagne autour du château. Les champs vallonnés qui se dessinent autour des murs d’enceinte vous invitent à une parenthèse champêtre jusqu’à Nébias, le long du ruisseau des Moullières.

Mais ne vous éloigniez pas trop de Puivert ! Outre le château en lui-même, le village bucolique de l’Aude a su conserver les trésors du monument dans un musée dédié au Quercorb, cette vallée où vous vous trouvez, et au château en lui-même. Le musée s’attache vu révèle toute la richesse artistique des troubadours au Moyen-âge grâce aux parchemins et aux neuf instruments d’époque comme le luth, la vièle à archet, la guiterne, la flûte, le tambourin ou la cornemuse. Avec Puivert et son château, c’est toute la poésie du Moyen-Âge qui s’offre à vous.