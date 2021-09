A une trentaine de kilomètres de Perpignan, une fois sorti de l’autoroute A9 en direction de l’ouest, les Pyrénées vous réservent une charmante surprise : le village de Cucugnan. Bercé par le cours paisible du Verdouble, ce village vous installe dans un cadre naturel et rural authentique à l’ombre du mont Tauch. Ainsi entouré par les châteaux médiévaux du pays et les reliefs des Corbières, vous êtes en régions cathares. Plus précisément, vous vous trouvez dans l’ancien territoire des seigneurs de Peyrepertuse et de Quéribus. Vivier de la résistance cathare, le village est détruit par les Espagnols en 1495. Mais c’est Alphonse Daudet qui, depuis ses terres provençales, fait rentrer Cucugnan dans l’histoire avec sa fameuse nouvelle “Le Curé de Cucugnan”. Dans ses lignes se joue le destin d’un homme décidé à ramener son village dans le giron de la foi. Plongez dans l'art de vivre occitan avec cette halte pittoresque au détour d’une ruelle ou d’une vigne alentour.