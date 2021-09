C’est un lieu magique, unique, surnaturel. Car, on raconte que le gouffre de Padirac a été créé par le Diable en personne. Ce puits s’enfonce à plus de 100m dans le sous-sol du Lot. Et la légende prétend qu’il conduit aux enfers. Pour vous, il s’agit plutôt d’une visite au paradis des spéléologues. Le gouffre de Padirac est une véritable merveille qui se mérite : vous devez descendre à plus de 70m sous terre. Vous avez aujourd’hui le choix entre l’escalier et l’ascenseur. Ce n’est pas le cas des hommes qui se sont aventurés les premiers dans ce trou de 35m de diamètre. Au XVIe siècle, les gens du coin viennent y ramasser du salpêtre. Pendant la guerre de Cent Ans et les guerres de religion, la population s’y réfugie. Mais il faut attendre 1889 pour qu’un spéléologue, Edouard-Alfred Martel, s’aventure à 100m, sous le causse de Gramat, et découvre de véritables trésors.