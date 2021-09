Cité médiévale et remparts de Rocamadour

Dans la cité médiévale de Rocamadour, empruntez cet immense escalier de pierre de 216 marches, passage obligé et surtout symbolique, que les plus croyants gravissent encore à genoux. C’est par lui que vous accédez au parvis des Eglises autour duquel s’organisent la basilique, la crypte de Saint-Amadour, et surtout les sept chapelles emblématiques. L’une d’elle, Notre-Dame de Rocamadour (dite "chapelle miraculeuse") attire tout particulièrement les visiteurs. C’est elle qui renferme la fameuse Vierge noire, cette statuette de bois du XIIe siècle à qui la cité de Rocamadour doit d’être le quatrième site le plus visité de France. Selon la rumeur, c’est saint Amadour lui-même qui l’aurait sculptée de ses mains… Adressez-lui vos souhaits et sortez sur le portail pour découvrir une autre légende de la chapelle : celle de l’épée de Durandal, plantée dans un rocher au-dessus de l’entrée par Roland, qui souhaitait ainsi éviter qu’elle ne tombe aux mains des Sarrasins. Histoire, religion et mythes se confondent ici avec naturel.