Votre villégiature dans les gorges de l’Ardèche n’est en rien le fruit du hasard et vous ne tardez pas à constater l’abondance d’activités et de points d’intérêt à votre disposition durant ce séjour.

Les grottes, tout d’abord. Au nombre de six et rivalisant d’attrait, elles constituent une part majeure de l’identité des gorges de l’Ardèche. Avec leur histoire millénaire, ces souterrains témoignent de l’important passé préhistorique des lieux et apportent un témoignage passionnant sur l’habitat et le mode de vie de nos ancêtres comme en atteste la grotte des Soyons. Peintures rupestres, fossiles, stalactites et stalagmites ou encore vestiges néandertaliens viennent bousculer le présent et vous font voyager dans le temps. Dans la grotte de la Madeleine, comme dans la grotte de Saint-Marcel d’Ardèche, un extraordinaire spectacle son et lumière vient même compléter la visite et donner à ces immenses volumes parmi les plus beaux de France, une dimension encore plus épatante.

Parmi les sites incontournables de la localité, l’aven Marzal ou encore le grand site de l’aven d’Orgnac vous proposent de descendre jusqu’à plus de 120m pour y découvrir un monde absolument envoûtant et au sein duquel une analyse et une synthèse de l’histoire des lieux vous seront contées.