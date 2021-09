L’histoire de la forteresse royale de Chinon se lit aussi en longeant ses remparts, dans les pierres des neuf tours qui ponctuent ces derniers. Toutes ont un nom, une époque de construction, un commanditaire différent : tour du Moulin (XIIe siècle), tour des Chiens (XIIIe), tour de Boissy (début du XIVe)… La plus emblématique reste cependant la tour du fort du Coudray, non pas uniquement en raison de sa taille (elle est la plus haute du site), mais par son ambition. Le roi Philippe Auguste souhaitait en faire la clef de voûte du système défensif de la forteresse royale de Chinon et l’a donc dotée des pièces d’arsenal les plus élaborées : pont-levis et herse pour protéger l’entrée, assommoirs, mâchicoulis… A l’intérieur, des latrines et galeries souterraines prouvent que même les scénarios de siège ou de fuite avaient été envisagés par les bâtisseurs. Etonnant, astucieux et admirable. Grâce à elle, la forteresse servit même de prison au début du XIVe siècle ; les Templiers enfermés y ont laissé trace de leur passage sur les murs sous forme de graffitis encore visibles aujourd’hui.