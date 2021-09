Forêt domaniale de Perseigne

Avec ses nombreux chemins et points d’eau, son contexte géographique si propice aux activités champêtres, la forêt de Perseigne possède de nombreux arguments pour vous amener à explorer ce domaine naturel unique tout en vous divertissant.

Votre itinéraire défini, il ne vous reste plus qu’à choisir le moyen par lequel vous allez le parcourir. Sur place, les randonnées pédestres sont légion et vous amènent à choisir entre rester sur les sentiers de randonnée rigoureux aux charmes incontestables, ou prendre la tangente via des parcours alternatifs tracés au fil du temps par de nombreux visiteurs en quête d’originalité et d’audace.

Si vous êtes amateur de pérégrinations à deux roues en pleine campagne, n’hésitez pas à sortir VTT et équipements adéquats pour une randonnée qui promet d’être agréable, revigorante et riche en découvertes.

A pied, tous les chemins rencontrés ou presque vous mènent jusqu’au belvédère d’où il est possible d’obtenir la plus belle vue panoramique sur la forêt de Perseigne. Au pied de celui-ci, les aménagements pour pique-niquer ou simplement en apprendre plus sur l’environnement qui vous entoure sont autant de réjouissances s’ajoutant à votre venue en ces lieux.