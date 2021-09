Longtemps le sel a été synonyme de richesse, au point de donner sa racine au mot salaire. A l’Ecomusée du Marais salant, vous comprenez pourquoi. Et pour cause, avec son emplacement central dans l’île de Ré, vous êtes au cœur des paysages rétais spectaculaires. L’expression « entre terre et mer » prend un second souffle alors que vous quittez les marais salants pour vous rendre à La Couarde ou au Bois-Plage, ces grandes étendues de sable fin. Photogéniques à souhait, les plages de l’île de Ré offrent un décor de rêve pour immortaliser vos vacances en famille. Rapprochez-vous un plus près de la faune et la flore rétaises en profitant des parcs naturels de l’île ou en retournant admirer l’envol d’une aigrette garzette ou d’une échasse blanche du côté de l’Ecomusée. A l’image des reflets rouges des marais salants, les contrastes sont nombreux autour de l’Ecomusée rendant votre évasion sur l’île, exceptionnelle.