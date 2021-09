Duché d’Uzès - Château Ducal d’Uzès

Soyez témoin de l’évolution architecturale et contemplez l’histoire que racontent les pierres du donjon imposant et primitif. On l’appelle la tour Brémonde et vous avez devant vous, la partie la plus vénérable du site. Les périodes historiques se télescopent tandis que crissent les graviers de la grande cour sous vos pas. Du majestueux portail influencé par la Renaissance aux traces laissées par la Révolution, en passant par la chapelle gothique flamboyante datant du XVe siècle, il n’y a qu’un regard. Un monument sans commune mesure dans toute la région du Gard et qui s’avère être l’occasion pour vous de réviser vos classiques de l’histoire de France. Ainsi, prenez soin d’observer les tuiles bourgognes d’une des tours du château : vous y apercevez les armes de la famille Crussol, propriétaire des lieux depuis Antoine de Crussol, au XVIe siècle.