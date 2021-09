Domaine de Terre Blanche

Premier producteur en France de foie gras, le Gers regorge de restaurants, fermes-auberges et bonnes tables, où déguster ce mets rosé et doux au palais. Cette terre de gastronomie abrite aussi deux restaurants tenus par des chefs étoilés : Le Puits Saint Jacques dans le village de Pujaudran et la Table des Cordeliers à Condom. Une occasion en or pour se poser et se faire plaisir lors d'une soirée mémorable.

Si le foie gras est le mets le plus connu du Gers, on peut y déguster d'autres spécialités de qualité, comme les volailles fermières, les cochons noirs, les poissons de rivière, l'ail et même les kiwis. Les plats cuisinés s'accommodent aussi avec harmonie aux vins de Gascogne, aux madiran ou aux saint-mont. Pour commencer, le floc-de-Gascogne fait un parfait apéritif. Entre deux plats, faites comme les Gersois une pause appelée « trou gascon ». Et pour terminer, quelques gouttes d'armagnac séduiront vos papilles !