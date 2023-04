Entre Illiers-Combray et Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loir, faites une halte à Thiron-Gardais. Cette petite bourgade d’à peine 1000 habitants abrite un patrimoine rendu célèbre, ces dernières années, grâce à son nouveau propriétaire. En 2012, Stéphane Bern visite le collège royal et militaire, propriété du Conseil départemental d’Eure-et-Loir depuis 2005. L’animateur, passionné d’histoire, tombe sous le charme des lieux. Il rachète le monument et entreprend des travaux de restauration sous la direction de Guillaume Trouvé, architecte du patrimoine. Une cinquantaine d’artisans, de compagnons et d’ouvriers des métiers d’art se mobilisent pour redonner vie à ce joyau du patrimoine. Le collège royal et militaire de Thiron-Gardais ouvre ses portes en 2016 pour le plus grand bonheur du public, invité à se plonger dans l’histoire passionnante de ce lieu et à déambuler dans ses jardins.