Cité de La Garde-Adhémar

Une fois perché sur ses hauteurs, le village de La Garde-Adhémar vous séduit d’emblée par son patrimoine et son atmosphère chaleureuse. Son église attire tout particulièrement votre regard. Et pour cause, celle-ci est un modèle du genre et fait partie des plus belles églises d’art roman provençal qui soient. Construite au XIIe siècle, régulièrement restaurée et entretenue, elle est la gardienne de la vallée et de sa mémoire comme en attestent le clocher octogonal ou encore la frise surmontant l’abside occidentale. Cette dernière a d’ailleurs cela de remarquable qu’au lieu d’être orientée face au soleil levant, elle lui fait face. Ce simple détail suffit à vous confirmer l’unicité du patrimoine en présence. Après avoir profité du belvédère naturel sur lequel fut construit l’édifice, vous vous décidez à redescendre pour vous immerger complètement dans la beauté rustique de cette carte postale provençale qu’est La Garde-Adhémar.