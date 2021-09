Ne vous fiez pourtant pas aux apparences : au XVIIIe siècle, le château de Grignan fut lui aussi détruit par les révolutionnaires, laissé à l’état de pierres amoncelées et peu à peu dévorées par les herbes folles. Il fallut attendre le début du XXe siècle et son rachat par Marie Fontaine pour que l’édifice renaisse. C’est à cette veuve passionnée que vous devez d’admirer aujourd’hui une façade éclatante, mais surtout un intérieur entièrement pensé pour recréer la magie originelle du lieu. Les appartements sont riches en tableaux et tapisseries, agencés selon la mode du XVIIe siècle. Les bureaux marquetés, les lits courts et surélevés laissent croire que le seigneur de Monteil habite encore les lieux. Marie Fontaine a néanmoins laissé sa marque, en agrémentant le château de Grignan de grandes salles de réception. Le voilà donc devenu centre mondain, ce qu’il est encore aujourd’hui puisqu’il reçoit expositions et festivals. Sa cour, notamment, sert de cadre aux traditionnelles Fêtes nocturnes estivales. Le ciel étoilé pour toit et la majestueuse façade du château pour décor : le rendez-vous est incontournable.