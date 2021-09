Palais idéal du Facteur Cheval

C’est l’histoire fantastique d’un homme simple et discret. L’aventure folle d’un facteur nommé Cheval. Pendant près de 33 ans, entre 1879 et 1912, Ferdinand Cheval bâtit un palais : son palais idéal. Pendant ses tournées, sur les routes de la Drôme, autour de Hauterives, le facteur ramasse des cailloux. Des milliers de pierres avec lesquelles il construit, tout seul, un monument. Les pierres aux formes étranges l’attirent. Assemblées à la chaux, au mortier et au ciment, elles prennent des formes encore plus étonnantes. Le facteur travaille la nuit à la lueur des bougies. Il a 43 ans lorsque l’aventure commence, et en a plus de 70 quand il achève son chef-d’œuvre. Un monument inclassable, féerique, de 12m de haut, 14m de large et 26m de long. Immense pour un seul homme, mais pas si monumental lorsque vous le visitez. Quand vous empruntez les escaliers, parcourez les petites salles : l’émotion vous gagne ! Ferdinand Cheval hante encore les lieux, et vous explorez ses rêves.