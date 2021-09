Cimetière américain d'Omaha-Beach

Le 6 juin 1944, 156 115 soldats et parachutistes alliés sont engagés en Normandie. Le Débarquement vient d’avoir lieu. A minuit, on dénombre déjà 10 500 tués, blessés, disparus ou prisonniers alliés. A Omaha Beach, ils sont 34 250 soldats américains à débarquer ; 2 500 ont été tués en une journée. Un déluge de feu s’est abattu sur la plage de Colleville-sur-Mer. Aujourd’hui, l’enfer appartient à l’Histoire, et le silence enveloppe Omaha Beach rendue à la paix. Sur la falaise, un cimetière militaire immense de 70ha. Ce morceau de territoire américain est recouvert de croix alignées à l’infini. Elles sont 9 387 stèles blanches, en marbre de Carrare, tournées vers l’ouest et les Etats-Unis. Femmes, hommes reposent ici, pour la plupart jeunes, voire très jeunes. Depuis son inauguration, en 1956, le cimetière et son mémorial honorent la mémoire des soldats américains morts pendant la bataille de Normandie. C’est l'un des 25 sites funéraires permanents des Etats-Unis sur sol étranger.