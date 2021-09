Château du Clos Lucé - Parc Léonardo da Vinci

Au cœur des châteaux de la Loire - ces joyaux de l’architecture et du raffinement français - votre escapade patrimoniale vous mène jusqu’au Clos Lucé. Dans les environs d’Amboise et sa célèbre forteresse, ce manoir joua un rôle déterminant dans l’histoire de France. Construit sur des fondations gallo-romaines, le château du Clos Lucé devint par la suite la propriété de religieuses cisterciennes, avant de devenir une résidence royale.



Un lieu de plaisance que François Ier mit à la disposition de Léonard de Vinci, qui y vécut jusqu’à sa mort, en 1519. La présence de cet hôte exceptionnel habite toujours ce lieu qui se distingue en prime par ses murs en briques rouges. Accompagné de ses disciples et de ses trois tableaux les plus célèbres dont la Joconde, le génie italien étudie sans relâche tout en recevant d’illustres invités, dont le futur architecte de Chambord avec lequel il élabore le célèbre escalier à double révolution. Ainsi, tout en abordant le Clos Lucé, c’est l’intimité de Vinci et de son génie que vous découvrez.