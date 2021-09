Si la fontaine peut vous sembler parfois paisible, ses colères sont dévastatrices. A raison de 700 millions de mètres cubes déversés par an, elle a sculpté la vallée et ses mœurs à l’image des offrandes qu’on y pratiquait pendant l’Antiquité, ou des légendes de la Coulobre et de la Nymphe. Les pièces en or datées du IVe siècle qu’ont retrouvées les différentes explorations le confirment. Bien qu’elle fut explorée des siècles durant, la fontaine de Vaucluse réserve encore bien des mystères que les scientifiques continuent d’explorer. Les zones noyées où sont conservés des millions de mètres cubes d’eau font partie de ses secrets. Avec les clubs de spéléologie du plateau de l’Albion voisin, vous vous offrez une aventure souterraine inoubliable dans les anfractuosités creusées par la Sorgue au fil des millénaires. Qui sait, de grottes en tunnel, peut-être croiserez-vous la Nymphe. Mieux vaut elle, que la Coulobre !