Château de Lourmarin

Le patrimoine naturel du Luberon, bien qu’exceptionnel et fragile, n’est pas l’unique objet de contemplation que vous trouvez sur votre chemin. Rendez-vous au village de Gordes. Cette bulle d’authenticité provençale et tête de liste des plus beaux villages de France, garde dans ses terres l’une des rares abbayes cisterciennes encore intactes. C’est l’abbaye de Sénanque.



Depuis 1148, les murs vénérables du cloître continuent d’abriter une communauté de moines.

Lieu de retraite, il possède des champs de lavande parfumés et encaissés dans un vallon luxuriant. Un lieu totalement opposé au faste de la cathédrale romane Notre-Dame-et-Saint-Véran que vous visitez à Cavaillon.



Rendez-vous enfin à Roussillon, non loin de là, pour visiter ce village emblématique du Luberon. Contrastant avec le Parc naturel du Luberon et sa végétation luxuriante, Roussillon vous permet de visiter le fameux sentier ocre. Cette ancienne carrière aujourd’hui réhabilitée autour d’un parcours vous permet de profiter sans dommage des centaines de teintes qu’on trouve sur place. De quoi mettre de la couleur dans vos futures randonnées autour du village de Lourmarin.