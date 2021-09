Château et Jardins du Rivau

La plus belle pièce du château du Rivau est incontestablement la salle du Festin, avec ses grandes cheminées gothiques et la fresque représentant le festin de Balthazar et celle dédiée aux quatre saisons de la vigne.



La suite de votre visite passe par les écuries royales. Si Jeanne d’Arc vint ici, en 1429, trouver une mesure à sa hauteur, les écuries sont surtout célèbres pour avoir été celles de François Ier. En 1515, le seigneur de Rivau est en effet le grand écuyer du roi chevalier, et les écuries royales se doivent donc de porter haut l’art équestre. La construction, inédite pour l’époque, prévoyait un espace pour les juments, un autre pour les étalons et un autre pour les palefreniers.



Sur les murs et les voûtes de pierre, un dispositif vidéo projette l’histoire du château du Rivau et de ses écuries. Un hennissement vous invite à sortir : dans les jardins, une fois par an, un tournoi de chevaliers est organisé entre la Touraine et l’Anjou. Les enfants sont invités à se costumer en princes et princesses pour assister aux débats. Après une joute acharnée, direction les jardins pour en voir, à nouveau, de toutes les couleurs.