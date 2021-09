Le château de Montpoupon est au cœur d’une vallée verdoyante idéale pour pratiquer la vènerie ou chasse à courre. Les propriétaires du château s’y adonnent depuis des siècles. Le musée de la Vènerie présente l’histoire de cet art si particulier à travers de nombreuses œuvres qui vivent aussi avec des événements tels que le Concert des trompes ou la Fête de la chasse et de la nature.



Héros de la chasse, les chevaux ont déserté les écuries, qui portent toujours les couleurs bleu et jaune de la famille Motte Saint-Pierre. Les selles et le matériel du maréchal-ferrant, enclume, forge et soufflet, sont eux encore bien présents. Plus loin, les voitures hippomobiles exposées, charrettes et coupées, attendent le retour de leur moteur à quatre pattes.



Sortez pour découvrir le jardin à la française et son miroir d’eau, où se reflète le château, et approcher les chevaux et poneys, mascottes de Montpoupon. Les enfants pourront monter sur le dos, non pour aller chasser le renard, mais pour découvrir, dans la forêt voisine, un chemin présentant la faune et la flore locale : cerf, chevreuil, lièvre, blaireau, mais aussi fleurs et poissons, merveilles naturelles de la région.