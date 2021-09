Château de Versailles - Domaine national de Versailles

Le soleil se lève sur le château de Versailles. Non pas dehors, où il darde ses rayons sur la feuille d’or de la grille d’honneur, mais dans les appartements du roi. Car l’astre, ici, c’est Louis XIV, roi solaire qui fit d’une modeste résidence familiale le symbole éblouissant de l’absolutisme royal. Plus de 63 000m² de prestige, 2 300 pièces et une inscription au Patrimoine mondial de l’Humanité : Versailles est le plus grand joyau de la couronne de France. Rendez-vous est donné dans la chambre du monarque, où les murs croulent sous le poids des tableaux religieux, des brocarts d’or et de pourpre. Le parquet grince sous les révérences des touristes qui tentent de l’apercevoir, en vain. Le roi s’est absenté, sans doute dans la galerie des Glaces attenante à ses appartements. De fait, le long de ces 73m, le soleil est partout. Il traverse les 17 fenêtres, illumine les lustres et torchères d’or, fait flamboyer les quelque 357 miroirs, comme autant de diamants purs. Vous voici au cœur de la magnificence du château de Versailles.