Château de Vaux-le-Vicomte

En Seine-et-Marne, à 50km au sud-est de Paris, apparaît un chef-d’œuvre d’architecture classique. Tout autour de ce château, des jardins idylliques. Vaux-le-Vicomte vaut bien une escapade. Tout n’y est que beauté et délicatesse.

L’aventure du château commence au XVIIe siècle, dans la France de Louis XIV. En 1641, Nicolas Fouquet a 26 ans. Il n’est encore qu’un jeune parlementaire, mais rêve de grandeur. Fouquet acquiert le fief de Vaux-le-Vicomte. Vingt ans plus tard, devenu surintendant des Finances de Louis XIV, il y fait bâtir un château. Un joyau. L’architecte est Louis Le Vau, un des créateurs du classicisme français. Son œuvre est sublimée par les jardins à la française qui l’entourent. André Le Nôtre les a dessinés. Paysagiste de génie, Le Nôtre est alors contrôleur général des bâtiments du roi. Charles Le Brun, fondateur de l’Académie de peinture, et Michel Villedo, maître-maçon, complètent l’équipe. Une "dream team" reformée par Louis XIV, quand il faudra construire Versailles.