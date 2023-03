Château de Nogent-le-Rotrou

Somptueuse résidence princière, le château a longtemps accueilli une cour puissante et riche. En 1556, une grande fête est donnée par le Prince de Condé pour célébrer la naissance de Charles de Bourbon. Pour mieux comprendre l’histoire passionnante du Perche et de ses comtes, rendez-vous dans le musée 3.0 du château qui vous propose une visite historique « augmentée » des lieux. Grâce à une tablette tactile et un casque de réalité virtuelle, plongez dans le quotidien des richissimes princes du château. Observez les décors et les éléments d’architecture reconstitués en 3D. Grâce à cette expérience, observez de près les objets ayant appartenu à quelques grandes figures historiques. Les sceaux de Richard-Cœur-de-Lion et de Blanche de Castille n’auront plus de secret pour vous…