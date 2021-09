Chapelle templière Notre-Dame-de-Bethléem

A l’intérieur de Notre-Dame de Bethléem, la même modestie apparente règne. Une simple nef, deux travées, une petite abside en quart de cercle et un autel de pierre blanche. Rien, semble-t-il, ne saurait briser le calme des lieux. Impossible pourtant de vous fier aux apparences, tant celles-ci changent au cours de la journée. En effet, en s’engouffrant dans l’oculus de la paroi sud et la fente pratiquée sur le mur de l’abside, les rayons du soleil changent d’orientation au fil des heures, éclairant certains éléments en particulier. L’occasion pour vous d’ouvrir les yeux et de repérer ici et là sur les murs les quelques croix templières qui témoignent des origines du lieu. Le 21 juin, le spectacle est total : pour le premier jour de l’été, les raies de lumière inondent la chapelle pour se rencontrer très précisément sur l’autel. Nul besoin de faste ou de dorure, en somme : la nature provençale se charge de souligner et faire perdurer la beauté de la chapelle des Templiers.