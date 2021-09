Puy de Sancy

Il est temps pour vous de grimper le mont et de partir tutoyer les cieux. Rassurez-vous, vous n’êtes pas obligé de gravir près de 2 000m d’altitude à pied. Et pour cause, cette ascension se réserve pour les alpinistes et marcheurs confirmés capables d’atteindre le toit de l’Auvergne après 4h de marche. Si l’entraînement vous a manqué ces derniers temps, vous pouvez compter sur le téléphérique pour franchir les 450 premiers mètres. Vingt minutes plus tard, vous voilà arrivé sur le sommet du puy. Entre-temps, vous aurez croisé de nombreuses tables de lecture et d’orientation qui vous auront présenté les habitants de ces vastes étendues montagnardes. Et pour cause, il n’est pas rare d’y apercevoir marmottes et mouflons. L’instant vous pousse à la contemplation de ces pics acérés, de ces hauts plateaux verdoyants, de ces vallées impénétrables. Devant ces territoires vierges, il n’est pas rare de perdre la notion du temps. Il vous faut redescendre.