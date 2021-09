Centre départemental du patrimoine d'Arthous - Abbaye d'Arthous

Installée dans la vallée creusée par le Gave de Pau, l'abbaye vous dévoile une image d'Épinal, version landaise. Entre les champs de maïs et les premiers sapins des Pyrénées, la cour intérieure du site vous love dans une douceur de vivre champêtre. La sérénité des moines habille toujours les murs du cloître et du logis que vous longez pour pénétrer au cœur même de l'abbaye. Surprenante abbaye que vous découvrez composée d’une seule nef et de neuf chapiteaux. Des chapiteaux dont la décoration vous offre une cohérence esthétique remarquable. Tout est végétal ici, dans le chevet et avec ces 20m de haut, vous appréciez la sensation d’espace et de grandeur rustique qui règne. En ressortant, vous prendrez soin de détailler les 35 modillons, sous la corniche. De véritables vignettes médiévales dans lesquelles vous découvrirez des figures bibliques comme le serpent ou Adam et Ève, ainsi que les sept pêchés capitaux.