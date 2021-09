Cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand-de-Comminges

A Saint-Bertrand-de-Comminges, on ne redoute pas les effets imposants. Aussi a-t-on construit, pour ce modeste village de moins de 300 habitants, une cathédrale, véritable forteresse qui se dresse au sommet d’un piton rocheux bordé d’arbres centenaires, d’où elle semble surveiller la chaîne des Pyrénées. Ses lignes austères et sa tour clocher lui donnent même des allures de château fort, dont certains écrits avancent qu’il fut anciennement doté d’un pont-levis. C’est peu dire que la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges impressionne. Pourtant, loin de jouer les mystérieuses, elle affiche les remous de sa longue histoire et les plus observateurs s’étonneront de noter le contraste entre la sobriété du portail roman et l’élaboration des vitraux de la zone nord, gothique. D’un mètre à l’autre, vous voyagez entre les siècles et les styles architecturaux, suivant l’influence grandissante de l’édifice sur la route de Compostelle. Ainsi, malgré une construction entamée vers 1100, la cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges fut victime de son succès et soumise à de nombreux agrandissements et ajustements jusqu’au XVIe siècle. De quoi expliquer son apparence massive et inclassable !