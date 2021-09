Sans fausse modestie, la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne darde ses flèches au-dessus de la ville. Située au cœur du centre historique, au sommet d’une butte qui domine l’Adour et la Nive, elle est visible de loin et appelle à la halte les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. L’édifice se veut - à juste titre, sans doute - la reine de Bayonne et porte avec majesté son bâti actuel de style gothique. Mais ce qui implante véritablement la cathédrale dans le cœur des habitants de la région, c’est qu’elle est le résultat d’un véritable travail d’équipe étalé sur plusieurs siècles. Sa construction fut en effet l’objet d’accélérations et de pauses entre le milieu du XIIIe et le début du XVIe siècle, provocant un agrégat d’influences architecturales diverses que vous constatez dès la façade. Notez en effet les différences de couleurs : les parties les plus anciennes de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne sont en pierres de Mousserolles, d’un beige ocre, alors que l’épuisement des carrières a poussé les derniers bâtisseurs à utiliser du calcaire blanc. Notre-Dame de Bayonne est aussi imposante que bigarrée.