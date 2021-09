Cathédrale Notre-Dame de Rodez

En entrant dans la ville de Rodez, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption accroche l’œil avec son clocher finement ouvragé, un des plus hauts de France. La couleur inattendue de l'édifice en grès rose retient aussi l'attention du visiteur. Construite sur plusieurs siècles de 1277 à la fin du XVIe siècle, la cathédrale présente une unité architecturale et est considérée comme un chef-d’œuvre de l'art gothique. D'apparence fortifiée, elle est dotée d'une façade présentant des tours d'inégales hauteurs, flanquées de tourelles et autrefois insérées dans les remparts de la ville. D'aspect austère, les murs s'égayent grâce à la décoration flamboyante du frontispice et de la rosace. Au-dessus, une représentation en miniature d'une façade à la romaine est attribuée à Guillaume Philandrier et date de la Renaissance. Les hauteurs de l'édifice impressionnent : 107m de longueur, 87m de hauteur avec son clocher, et à l'intérieur, plus de 30m de hauteur sous les clés de la nef. Flanqués d'arcs-boutants, les murs portent fièrement la cathédrale depuis des siècles.