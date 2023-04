Épernon a longtemps constitué un important centre carrier. La qualité des carrières d’Epernon est connue depuis l’Antiquité. L’industrie s’est développée à travers l’exploitation de la pierre meulière et du grès, d’abord utilisé pour la construction des maisons locales. L’exploitation des carrières connait son apogée au 19e siècle. La gare, construite en 1849, permet d’acheminer les pavés vers les chantiers haussmanniens de la capitale. Saviez-vous que près de 75% des rues de Paris sont alors construites grâce à la « pierre » d’Epernon ? La cité exporte ses pavés dans toute la France et les usines emploient jusqu’à 1800 personne. Toute la ville va vivre pendant presque cent ans de cette activité. Pour revivre cette épopée industrielle, visitez le Conservatoire des meules et des pavés qui rassemble une abondante collection d’outils, de témoignages et de documents d’époque. Ne manquez pas non plus le Cerib, le Centre technique et industriel en recherches et innovations pour l’industrie du béton. Le bâtiment construit en 1970 vaut le détour pour ses panneaux en dalles de verre réalisés par le maître verrier eurélien Jacques Loire.