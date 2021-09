Basilique Notre-Dame-du-Rosaire de Lourdes

C’est l’histoire du plus célèbre et du plus important centre de pèlerinage de France que vous vous apprêtez à découvrir en visitant la basilique de l’Immaculée-Conception de Lourdes. Et pour cause, c’est sous vos pieds, là où se trouve aujourd’hui la crypte, que sainte Bernadette eut ses dix-huit apparitions de la Vierge Marie.



Avec notamment la basilique Notre-Dame-du-Rosaire, la basilique de l’Immaculée-Conception constitue le sanctuaire de Lourdes. Un lieu qui prend des allures de château féerique tandis qu’apparaissent devant vous les deux rampes encerclant l’esplanade du Rosaire. Se distingue alors dans votre perspective la basilique dite « supérieure », littéralement posée au-dessus de la basilique Notre-Dame-du-Rosaire.

Mais avant d’atteindre les fondements mêmes de l’édifice, prenez le temps d’apprécier l’architecture gothique et l’omniprésente ogive dans ce monument dont les flèches montent jusqu’à 19m. Et si elle peut vous paraître modeste au premier abord, c’est parce que le véritable trésor, comme souvent, se trouve à l’intérieur.