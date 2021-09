A une dizaine de kilomètres d’Orléans, en plein cœur du bourg de Cléry-Saint-André, la basilique Notre-Dame se dresse presque comme une surprise. Il faut dire que sa taille massive a de quoi surprendre au milieu d’habitations si modestes et clairsemées. Ce n’est là que le premier de ses paradoxes, elle dont l’histoire fut une succession ininterrompue de destructions et reconstructions partielles. La façade que vous lui voyez aujourd’hui, tout en verticalité et en ouvertures, est un exemple parfait du gothique flamboyant du XVe siècle et ne laisse donc rien deviner de sa première construction du début du XIVe siècle. Entre les deux, la basilique Notre-Dame de Cléry-Saint-André souffrit de blessures de guerre, notamment celle de Cent Ans, de laquelle ne sortit indemne que la tour carrée du clocher côté nord. La cloche qui s’y trouve, cadeau du roi Philippe le Bel, date quant à elle du XIVe siècle. Sacré imbroglio chronologique ! A croire que l’histoire de l’édifice réside précisément dans ses stigmates, dans la cohabitation d’éléments architecturaux disparates. C’est dans ses contrastes et ses paradoxes que la basilique se montre le plus bavarde.